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Шевченко очолив другу десятку найгірших трансферів у історії футболу

В Англії не оцінили виступів українця в місцевому «Челсі»
Футбол Українські легіонери
16:07
Шевченко очолив другу десятку найгірших трансферів у історії футболу
Андрій Шевченко / Фото: Twitter

Колишній нападник «Челсі» й екс-тренер збірної України Андрій Шевченко став 11-м у списку гірших трансферів в історії футболу. Рейтинг склало видання 90min.

У трійку «лідерів» увійшли Антуан Грізманн, Еден Азар і Філіппе Коутіньо. Найбільшу кількість невдалих покупок, на думку авторів, зробили «Челсі» та «Барселона».

Раніше повідомлялося, що Шевченко не планує тренувати, доки не закінчиться війна в Україні.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Шевченко Антуан Грізманн Ромел Лукака Філіпа Коутіньо Еден Азар Челсі

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