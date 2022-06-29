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Шевченко очолив другу десятку найгірших трансферів у історії футболу
В Англії не оцінили виступів українця в місцевому «Челсі»
16:07
Андрій Шевченко / Фото: Twitter
Колишній нападник «Челсі» й екс-тренер збірної України Андрій Шевченко став 11-м у списку гірших трансферів в історії футболу. Рейтинг склало видання 90min.
У трійку «лідерів» увійшли Антуан Грізманн, Еден Азар і Філіппе Коутіньо. Найбільшу кількість невдалих покупок, на думку авторів, зробили «Челсі» та «Барселона».
Раніше повідомлялося, що Шевченко не планує тренувати, доки не закінчиться війна в Україні.
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