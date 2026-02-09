Сергій Разумовський

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко повідомив про принципові зміни у системі заохочення тренерів, які працюють з дітьми та юнаками. За його словами, питання поваги й справедливої оцінки праці дитячих наставників завжди було для нього одним із ключових, адже саме ці фахівці формують базові футбольні навички майбутніх гравців національної збірної України та професійних клубів.

Шевченко розповів, що нещодавно Виконком УАФ ухвалив важливий додаток до регламенту щодо статусу і трансферу футболістів. Це рішення суттєво змінює підхід до компенсацій за підготовку гравців. Відтепер перші дитячі тренери матимуть гарантоване право на пряму фінансову винагороду за свою роботу, без посередництва спортивних шкіл чи клубів.

Раніше компенсаційні виплати надходили виключно на рахунки навчальних закладів або клубів, у яких виховувався футболіст, тоді як тренери, які безпосередньо займалися його розвитком, не завжди отримували справедливу частку. За словами президента УАФ, цю практику вирішили змінити, аби усунути очевидну несправедливість.

Андрій Шевченко наголосив, що кожен дитячий тренер має бути впевнений у тому, що його щоденна праця цінується на належному рівні. На його думку, такі гарантії дозволять наставникам повністю зосередитися на головному завданні — якісному вихованні молодих талантів і розвитку українського футболу з найпершого рівня.

Нагадаємо, у цю мить Шевченко проводить підсумкову пресконференцію, присвячену двом рокам на посаді.