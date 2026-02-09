Сергій Разумовський

У Будинку футболу на понеділок, 9 лютого, запланована пресконференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Захід буде присвячений підбиттю підсумків другого року роботи оновленої управлінської команди УАФ, а також ключовим результатам і напрямкам, над якими асоціація працювала протягом цього періоду.

Під час спілкування з журналістами передбачена сесія запитань і відповідей. Тож представники медіа зможуть поставити керівнику УАФ свої запитання.

В асоціації уточнили, що початок пресконференції заплановано на 12:00. Подію проводитимуть у форматі з прямою трансляцією, аби за нею могли стежити вболівальники та всі, хто цікавиться розвитком українського футболу. Переглянути пресконференцію наживо можна буде на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Раніше Шевченко вже коротко підбив підсумки дворічної роботи своєї команди.