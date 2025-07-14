Колишній тренер Дніпра, Металіста, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився в інтерв'ю Sport.ua аналізом фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі – ПСЖ (3:0).

Не буду оригінальним, коли скажу, що звитяга «Челсі» – велика сенсація, звісно, я також не очікував від лондонців такого злету. Але віддаючи належне англійському клубу, все ж, й суперник неабияк підсобив йому. Не можна таким розслабленим виходити на вирішальний поєдинок. Схоже, парижани явно переоцінили свої сили. Підтюпцем титули не завоювати. Тим паче, в битві з візаві, який був голодним до звитяг.

Повірте, в футболі дрібниць не буває, все треба враховувати, особливо на такому рівні. Коли ж команда виходить на поле не мотивованою, швидко пропускає, то змусити себе стрибнути в такій ситуації вище голови, дуже важко. Саме цим можна пояснити фіаско ПСЖ. На мій погляд, якби в французького клубу було право на матч-реванш, то був би зовсім інший сценарій, проте це вже інша історія. І чому трапився такий збій краще запитати в керманича Луїса Енріке, адже в першу чергу, він відповідає за результат.

Іспанський фахівець Енцо Мареска виконав великий обсяг роботи у «Челсі», передусім, визначився з тими підопічними, які готові грати через не можу, чітко дотримуватися тренерських настанов. Це було зробити нелегко, адже довелося відмовитися від послуг цілої групи відомих футболістів. Не прогадав, цілеспрямовано налаштовуючи підопічних на підкорення вершин. Лондонці виграли Лігу конференцій, доволі успішно виступили в АПЛ й, як вишенька на торті, на чотири роки стали найсильнішою командою в світі. Знаєте, от в кому я був впевнений, так це в лідерові «Челсі» Коулу Палмеру, він довів, що є «зіркою» світового футболу.

Запам'яталося, як футболісти «Челсі» вміло чергували наступальні операції з допомогою високого пресингу та контрвипадів. Ця, образно кажучи, «золота середина» й принесла їм вагомі дивіденди.