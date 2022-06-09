Зеленський: «Ми віримо, що взаємодія Світоліної та Шевченка допоможе посилювати підтримку України в світі»
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Амбасадор United24 за кордоном висвітлює ситуацію, яка коїться на Батьківщині
21:16
Фото: dynamo.kiev.ua
Легенда українського футболу Андрій Шевченко
в ефірі «Сніданок з 1+1» розповів, чим наразі займається в якості амбасадора United24:
Вже пройшло більше трьох місяців. Ви прекрасно розумієте, що ця хвиля потроху починає вщухати. Дуже важливо говорити, влаштовувати заходи, підтримувати постійно в точці кипіння і розуміння, що війна в Україні не завершилася. Що в країні дуже важке становище, люди повинні обов’язково допомагати.
В Великій Британії неймовірна лояльність, учора був повний зал. Окрім зірок на заході були заможні люди, бізнесмени, політики, впливові люди.
Нагадаємо, що другим послом організації стала Еліна Світоліна.
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