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Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»

Амбасадор United24 за кордоном висвітлює ситуацію, яка коїться на Батьківщині
Футбол Українські легіонери
21:16
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Фото: dynamo.kiev.ua

Легенда українського футболу Андрій Шевченко в ефірі «Сніданок з 1+1» розповів, чим наразі займається в якості амбасадора United24:

Вже пройшло більше трьох місяців. Ви прекрасно розумієте, що ця хвиля потроху починає вщухати. Дуже важливо говорити, влаштовувати заходи, підтримувати постійно в точці кипіння і розуміння, що війна в Україні не завершилася. Що в країні дуже важке становище, люди повинні обов’язково допомагати.

В Великій Британії неймовірна лояльність, учора був повний зал. Окрім зірок на заході були заможні люди, бізнесмени, політики, впливові люди.

Нагадаємо, що другим послом організації стала Еліна Світоліна.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Андрій Шевченко війна

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