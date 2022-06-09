Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»

Амбасадор United24 за кордоном висвітлює ситуацію, яка коїться на Батьківщині

Фото: dynamo.kiev.ua

Легенда українського футболу Андрій Шевченко в ефірі «Сніданок з 1+1» розповів, чим наразі займається в якості амбасадора United24:



Вже пройшло більше трьох місяців. Ви прекрасно розумієте, що ця хвиля потроху починає вщухати. Дуже важливо говорити, влаштовувати заходи, підтримувати постійно в точці кипіння і розуміння, що війна в Україні не завершилася. Що в країні дуже важке становище, люди повинні обов’язково допомагати.

В Великій Британії неймовірна лояльність, учора був повний зал. Окрім зірок на заході були заможні люди, бізнесмени, політики, впливові люди.

Нагадаємо, що другим послом організації стала Еліна Світоліна.