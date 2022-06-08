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Світоліна стала другим послом благодійної платформи UNITED24

За сприяння українки буде проведено благодійний матч першої ракетки світу
Теніс
08:29
Світоліна стала другим послом благодійної платформи UNITED24

Тенісистка Еліна Світоліна стала другим послом благодійної платформи допомоги Україні UNITED24.

Представлення Світоліної послом відбулося під час онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, координатором платформи Ярославою Гресь і першим послом UNITED24 Андрієм Шевченко.

Президент України подякував Світоліній за активну позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення і наголосив на важливість того, щоб на світовій арені розповідали про те, що відбувається в Україні.

«Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань UNITED24 – не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу».

За словами Світоліної, вона постарається робити все можливе, щоб допомогти Україні.

«Щоразу, перемагаючи на корті, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Я завжди пишалася тим, що я українка. Сьогодні, коли моя країна опинилася перед обличчям страшного ворога, я не залишусь осторонь.

Я робитиму все можливе, щоб Україна виборола свою найголовнішу перемогу. Для мене честь долучитися до UNITED24 та об’єднати зусилля з Президентом України».

Платформа UNITED24 була створена Зеленським для збору благодійних пожертвування на допомогу захисникам України, постраждалому мирному населенню та на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Зазначимо, що в кінці липня в рамках роботи платформи UNITED24 та за сприяння Світоліної заплановано благодійний матч першої ракетки світу Іги Швьонтек.

За перші чотири тижні роботи платформа UNITED24 зібрала
для України більш $52,5 млн.
Карен Агабекян
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Теги

Еліна Світоліна Володимир Зеленський Андрій Шевченко UNITED24

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