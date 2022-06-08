Світоліна стала другим послом благодійної платформи UNITED24

За сприяння українки буде проведено благодійний матч першої ракетки світу

Тенісистка Еліна Світоліна стала другим послом благодійної платформи допомоги Україні UNITED24.



Представлення Світоліної послом відбулося під час онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, координатором платформи Ярославою Гресь і першим послом UNITED24 Андрієм Шевченко.

Президент України подякував Світоліній за активну позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення і наголосив на важливість того, щоб на світовій арені розповідали про те, що відбувається в Україні.

«Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань UNITED24 – не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу».

За словами Світоліної, вона постарається робити все можливе, щоб допомогти Україні.

«Щоразу, перемагаючи на корті, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Я завжди пишалася тим, що я українка. Сьогодні, коли моя країна опинилася перед обличчям страшного ворога, я не залишусь осторонь. Я робитиму все можливе, щоб Україна виборола свою найголовнішу перемогу. Для мене честь долучитися до UNITED24 та об’єднати зусилля з Президентом України».

Платформа UNITED24 була створена Зеленським для збору благодійних пожертвування на допомогу захисникам України, постраждалому мирному населенню та на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Зазначимо, що в кінці липня в рамках роботи платформи UNITED24 та за сприяння Світоліної заплановано благодійний матч першої ракетки світу Іги Швьонтек.

За перші чотири тижні роботи платформа UNITED24 зібраладля України більш $52,5 млн.