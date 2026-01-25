Шевченко зробив заяву в особливий день
Легенда футболу звернувся до української спільноти
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підбив підсумки перших двох років перебування на своїй посаді, розмістивши пост в соціальній мережі.
«Сьогодні минає два роки, відколи я очолюю Українську асоціацію футболу.
Протягом своєї кар’єри я пройшов усі ролі – від футболіста до тренера, а нині – управлінця. На кожному етапі рівень відповідальності зростав. Зараз він – найвищий. Водночас я відчуваю, що перебуваю на своєму місці», – написав Шевченко в Instagram.
25 січня 2024 року на XXVI Конгресі УАФ Шевченко обраний президентом Української асоціації футболу.