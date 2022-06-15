Шевченко: «Все росіяни, яких я знаю, проти війни»
Андрій Миколайович вважає, що «хороші росіяни» існують
17:46
Український тренер Андрій Шевченко вірить, що «хороші російські» існують. Він навів як приклад екс-власника «Челсі» Романа Абрамовича.
«Я багато читав про те, як він допомагав в переговорах, але ці місяці були для мене дуже напруженими, я намагався зосередитися на допомозі своїй країні.
Все росіяни, яких я знаю, не хочу говорити імен, вони проти війни, тому що вона не має сенсу ».
Раніше Шевченко заявив, що жорстокість російської армії - це геноцид українського народу.
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