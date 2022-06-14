Шевченко: «Жорстокість російської армії вони проявили в Ірпені, Бучі – це геноцид українського народу»

Андрій Шевченко / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко в ефірі YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital розповів, які почуття у нього викликало побачене в його рідному столичному районі Оболонь, куди в житловий будинок прилетіла частина збитої ракети.



Бачив багато знімків зруйнованих будинків. Але наживо я цього не бачив, сьогодні я приїхав сюди в перший раз. Першою мені зателефонувала моя мама. Вона чула дуже сильний удар біля того місця, де вона живе. Була пошкоджена радіостанція. Я постійно спілкувався. Це було важко »,

Новина, яка мене накрила? Дуже багато. Але мене більше все накрив після того, коли звільнили Бучу, Гостомель і почали виходити факти тих звірячих дій російської армії. Згвалтування, вбивства - це, звичайно, просто шокувало весь світ».