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Шевченко: «Жорстокість російської армії вони проявили в Ірпені, Бучі – це геноцид українського народу»

Спеціаліст зазначив, що згвалтування і вбивства шокували весь світ
Футбол В Україні
08:48
Шевченко: «Жорстокість російської армії вони проявили в Ірпені, Бучі – це геноцид українського народу»
Андрій Шевченко / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко в ефірі YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital розповів, які почуття у нього викликало побачене в його рідному столичному районі Оболонь, куди в житловий будинок прилетіла частина збитої ракети.

«Спустошення. Як і в перші дні війни з самого початку – це було спустошення, незрозуміла ситуація, незрозуміло, як це могло статися. Зараз ми всі прекрасно розуміємо. Жорстокість російської армії вони проявили в Ірпені, Буче - це геноцид українського народу.

Бачив багато знімків зруйнованих будинків. Але наживо я цього не бачив, сьогодні я приїхав сюди в перший раз. Першою мені зателефонувала моя мама. Вона чула дуже сильний удар біля того місця, де вона живе. Була пошкоджена радіостанція. Я постійно спілкувався. Це було важко »,

Новина, яка мене накрила? Дуже багато. Але мене більше все накрив після того, коли звільнили Бучу, Гостомель і почали виходити факти тих звірячих дій російської армії. Згвалтування, вбивства - це, звичайно, просто шокувало весь світ».

Нагадаємо, раніше Шевченко став послом благодійного фонду UNITED24, які збирає кошти для українців.

Карен Агабекян
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Андрій Шевченко

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