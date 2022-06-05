Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»

Також колишній нападник національної команди закликав брати участь в благодійному аукціоні

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав національну команду перед матчем проти Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022:

«Сьогодні важливий матч. Бажаю хлопцям всього найкращого. Я знаю, що вони будуть битися за перемогу. Ми з вами. За межами поля я разом з Sports For Peace прагну зібрати кошти для своєї країни за допомогою тихого аукціону. Усі вторговані кошти підуть на відбудову України та допомогу всім, хто постраждав від війни в моїй країні. Будь ласка, натисніть на посилання, щоб переглянути дивовижні призи».

Лоти аукціону – це просто шик. Зокрема там є можливість зіграти в гольф з Шевченко і Джеймі Редкнаппом, зіграти матч на «Парк де Пренс», зіграти матч на «Уемблі», VIP-місця на Гран-прі Формули-1 в Катарі, супер- VIP похід на матч Ліги чемпіонів (з перельотом приватним літаком), відвідання тренування «Манчестер Сіті», зустріч зі Стівеном Джеррардом, зустріч з Френом Лемпадом та інше. І там є не лише спортивні лоти.

Чинний головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що на нього не чиниться жодного тиску перед матчем з Уельсом.