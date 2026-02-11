Шевченко: «Якщо б я повернувся в Італію, то тільки в Мілан»
Український форвард пояснив, чому у 2008 році відмовив Ромі
близько 2 годин тому
Колишній нападник збірної України Андрій Шевченко пригадав період своєї кар’єри після переходу з Мілана до лондонського Челсі у 2006 році.
Після двох сезонів в Англії, коли стало очевидно, що форварду не вдалося повністю реалізувати себе в АПЛ, у нього з’явилася можливість повернутися до італійського чемпіонату. У 2008 році українця запрошував тодішній наставник Роми Лучано Спаллетті.
У 2008 я, звісно, вже був не в тій формі, що кілька років до того. Мене запросив до себе Лучано Спаллетті, який очолював Рому, але я відмовився. Якби я і вирішив повернутися в Італію, то тільки в Мілан, — наводить слова Шевченка pianetamilan.it.
Нагадаємо, що найуспішніші роки кар’єри Шевченка пов’язані саме з Міланом, у складі якого він вигравав Лігу чемпіонів та ставав володарем Золотого м’яча.
Також, Андрій Шевченко анонсував зустріч з президентом ФІФА.
Поділитись