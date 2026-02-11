Колишній нападник збірної України Андрій Шевченко пригадав період своєї кар’єри після переходу з Мілана до лондонського Челсі у 2006 році.

Після двох сезонів в Англії, коли стало очевидно, що форварду не вдалося повністю реалізувати себе в АПЛ, у нього з’явилася можливість повернутися до італійського чемпіонату. У 2008 році українця запрошував тодішній наставник Роми Лучано Спаллетті.

У 2008 я, звісно, вже був не в тій формі, що кілька років до того. Мене запросив до себе Лучано Спаллетті, який очолював Рому, але я відмовився. Якби я і вирішив повернутися в Італію, то тільки в Мілан, — наводить слова Шевченка pianetamilan.it.

Нагадаємо, що найуспішніші роки кар’єри Шевченка пов’язані саме з Міланом, у складі якого він вигравав Лігу чемпіонів та ставав володарем Золотого м’яча.

Також, Андрій Шевченко анонсував зустріч з президентом ФІФА.