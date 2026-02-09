Президент УАФ Андрій Шевченко під час сьогоднішньої пресконференції в Будинку футболу повідомив, що незабаром зустрінеться з президентом ФІФА Джанні Інфантіно на тлі проросійських заяв очільника керівного футбольного органу планети.

УАФ зреагувала негайно. Ми чітко висловили нашу позицію, яка залишається незмінною: поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян у футбол. За ці дні відбулася комунікація з представниками ФІФА на різних рівнях. Наразі організація не розглядає повернення російських команд.

Я планую зустріч із Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні та нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Допоки ця підтримка зберігається і є єдиною, питання повернення росіян не розглядається, - сказав Шевченко.