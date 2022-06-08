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Шевченко: «Збірна Нідерландів готувалася до матчів Євро-2012 на базі в Високому. Кілька днів тому вона була зруйнована»

Екс-тренер національної команди України закликав допомогти харківському футболу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:35
Шевченко: «Збірна Нідерландів готувалася до матчів Євро-2012 на базі в Високому. Кілька днів тому вона була зруйнована»
Андрій Шевченко / Фото - Instagram

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував у своєму Facebook руйнування рашистами тренувальної бази у Високому під Харковом. Під час Євро-2012 на ній готувалася до матчів команда Нідерландів.

Щодня я прокидаюсь з болем. Моя люба Україна більше 100 днів страждає. При цьому гордо з гідністю воїнів світла, воїнів добра б’ється за право жити. Жити в одній родині вільних та гордих країн, об’єднаних  одним великим європейським союзом.

Я чудово пам‘ятаю як моя країна разом з Польщею приймала матчі Євро-2012! Це було неймовірне свято для мого народу. Всі мої друзі часто згадують гостинність українців. Збірна Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі у селищі Високому під Харковом.

Кілька днів тому цю базу було зруйновано після ракетного удару з території Росії. Методично знищується регіон, інфраструктурні об’єкти, житлові масиви і ось настала черга спортивних об’єктів. 

Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських вболівальників! У Вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї  нашої країни, але цього не буде, не буде ніколи. Ми, українці вистоїмо разом та побудуємо наше прекрасне європейське майбутнє!

Звертаюсь до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг – давайте підтримаємо харківський футбол та допоможемо! Упевнений, спільними зусиллями нам під силу зробити неможливе!

Нагадаємо, рівно 10 років тому стартувало Євро-2012 на полях України і Польщі.

Сергій Стаднюк
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Андрій Шевченко

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