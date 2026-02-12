«Ціна нашої гідності». УАФ підтримала Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді
Українського скелетоніста відсторонили через заборонений елемент екіпірування
34 хвилини тому
Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зміг узяти участь у першому заїзді на зимових Олімпійських іграх-2026 через дискваліфікацію.
Спортсмен планував виступити у так званому шоломі пам’яті, однак Міжнародний олімпійський комітет заздалегідь заборонив використання цього елементу екіпірування під час офіційних стартів. У разі порушення вимоги українцю загрожувало відсторонення, що зрештою і сталося — на старті першої спроби Гераскевича не допустили до заїзду.
На ситуацію відреагувала Українська асоціація футболу, яка публічно висловила підтримку спортсмену.
Ціна нашої гідності. Повага, підтримка і подяка Владиславу Гераскевичу, — йдеться у повідомленні УАФ.
