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Зеленський: «Ми віримо, що взаємодія Світоліної та Шевченка допоможе посилювати підтримку України в світі»

Обидві легенди українського спорту стали послами UNITED24
Теніс
23:03
Зеленський: «Ми віримо, що взаємодія Світоліної та Шевченка допоможе посилювати підтримку України в світі»
Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в Instagram прокоментував рішення Еліни Светоліной стати послом благодійної платформи UNITED24.

«Зірка міжнародного тенісу Еліна Світоліна стала другим амбасадором UNITED24. Вона приєдналася до легенди футболу Андрія Шевченка.

Ми віримо, що їхня взаємодія, сильний характер і лідерські навички допоможуть посилювати підтримку України у світі. Мета UNITED24 – продовжувати об’єднувати людей із різних індустрій задля перемоги нашої держави».

Нагадаємо, при патронаті Світоліної вдалося організувати благодійний матч за участю першої ракетки світу Іги Швьонтек.
Карен Агабекян
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Теги

Еліна Світоліна Володимир Зеленський UNITED24 благодійність

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