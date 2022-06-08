Зеленський: «У цей день рівно 10 років тому почалося Євро-2012. Таке враження, що це було в іншому світі»
Зеленський: «Ми віримо, що взаємодія Світоліної та Шевченка допоможе посилювати підтримку України в світі»
Обидві легенди українського спорту стали послами UNITED24
23:03
Володимир Зеленський / Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський в Instagram прокоментував рішення Еліни Светоліной стати послом благодійної платформи UNITED24.
«Зірка міжнародного тенісу Еліна Світоліна стала другим амбасадором UNITED24. Вона приєдналася до легенди футболу Андрія Шевченка.Нагадаємо, при патронаті Світоліної вдалося організувати благодійний матч за участю першої ракетки світу Іги Швьонтек.
Ми віримо, що їхня взаємодія, сильний характер і лідерські навички допоможуть посилювати підтримку України у світі. Мета UNITED24 – продовжувати об’єднувати людей із різних індустрій задля перемоги нашої держави».
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