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Шевчук: «Луческу– лідер, який об'єднав «Динамо» під час війни»

Тренер «Динамо» пропонував евакуацію Шевчуку
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:55
Шевчук: «Луческу– лідер, який об'єднав «Динамо» під час війни»

Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук в шоу «Чистий Подкаст» висловився про Мірче Луческу.

«Великий актив« Динамо »– це Луческу. За останні два роки «Динамо» відновилося, початок показувати відмінну гру, результати, Ліга чемпіонів з'явилася.

Зараз війна, Луческу перший, хто об'єднав команду і допоміг сім'ям футболістів з евакуацією.

У настільки складні моменти ми відразу бачимо, хто є хто. Він мені кілька разів телефонував, питав, чи потрібна евакуація моєї сім'ї.

Це лідер, який об'єднав «Динамо» в такий час. Це показує його статус ».

Раніше Шевчук заявив, що хотів би попрацювати з Луческу в «Динамо».

Петро Приходько
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В'ячеслав Шевчук Мірча Луческу

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