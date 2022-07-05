Шевчук: «Луческу– лідер, який об'єднав «Динамо» під час війни»

Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук в шоу «Чистий Подкаст» висловився про Мірче Луческу.

Зараз війна, Луческу перший, хто об'єднав команду і допоміг сім'ям футболістів з евакуацією.

У настільки складні моменти ми відразу бачимо, хто є хто. Він мені кілька разів телефонував, питав, чи потрібна евакуація моєї сім'ї.

Це лідер, який об'єднав «Динамо» в такий час. Це показує його статус ».