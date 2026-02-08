Сергій Разумовський

Баварія впевнено розібралася з Гоффенгаймом у домашньому матчі 21-го туру Бундесліги, здобувши розгромну перемогу з рахунком 5:1. Мюнхенці з перших хвилин контролювали хід зустрічі, а в підсумку довели справу до великого результату, набравши чергові три очки в чемпіонаті Німеччини.

Одним із помітних героїв матчу став вінгер Майкл Олісе. Француз розпочав гру в стартовому складі та в середині другого тайму записав на свій рахунок результативну дію: на 62-й хвилині Олісе виконав точну передачу на Луїса Діаса, який завершив атаку голом. Для самого Майкла це продовження вражаючої серії — він відзначається асистом уже в шостому матчі Бундесліги поспіль.

Подібна стабільність у створенні голів — рідкісне явище навіть для Баварії. Востаннє футболіст мюнхенського клубу демонстрував настільки довгу серію результативних передач у чемпіонаті ще у 2021 році, коли Томас Мюллер зумів зробити асисти в семи іграх Бундесліги поспіль.

Загалом у поточному сезоні Олісе проводить дуже продуктивний відрізок на клубному рівні: у 33 матчах він уже забив 13 м’ячів і віддав 24 результативні передачі, підтверджуючи статус одного з ключових креативних гравців команди.