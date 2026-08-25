Сергій Разумовський

Італійський воротар Мікеле Ді Грегоріо продовжить кар’єру в англійській Прем’єр-лізі. 29-річний голкіпер залишив Ювентус і приєднався до Борнмута. Про завершення переходу повідомила пресслужба англійського клубу.

Борнмут орендував футболіста на один сезон. Угода також передбачає право викупу воротаря після завершення орендного періоду. Точні фінансові умови трансферу офіційно не розголошуються, однак раніше повідомлялося, що сума можливого викупу може становити близько 14 мільйонів євро.

Ді Грегоріо приєднався до Ювентуса влітку минулого року. Туринський клуб викупив воротаря у Монци за 14,3 мільйона євро після орендного періоду та остаточно закріпив за собою права на футболіста.

У попередньому сезоні італієць був основним голкіпером Ювентуса. Він провів 37 матчів у всіх турнірах, пропустив 36 голів і 16 разів завершував поєдинки без пропущених м’ячів.

Водночас після відходу Ді Грегоріо Ювентус може активніше працювати над пошуком нового воротаря. Раніше повідомлялося, що туринський клуб зацікавлений у голкіпері Бенфіки та збірної України Анатолії Трубіні.