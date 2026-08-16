Павло Василенко

Туринський Ювентус продовжує розглядати можливість підписання українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна. Італійський клуб уже знає фінансові вимоги португальської сторони, але поки не готовий погодитися із запитаною сумою.

За інформацією інсайдера Екрема Конура, Бенфіка хоче отримати за голкіпера збірної України 30 мільйонів євро. У Турині вважають такі вимоги завищеними, однак повністю відмовлятися від переговорів щодо трансферу Трубіна не планують.

У поточному сезоні 25-річний українець провів за Бенфіку два матчі, в яких пропустив два голи та один раз зберіг ворота на «нуль».

Контракт Трубіна з лісабонським клубом чинний до 30 червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.