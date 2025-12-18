Жеребкування півфіналу Кубка англійської ліги принесло дві сенсаційні пари: чинний володар трофею Ньюкасл зіграє з Манчестер Сіті, а Челсі чекає на переможця матчу Арсенал - Кристал Пелес, який відбудеться у вівторок, 23 грудня.

МС забезпечив собі місце у півфіналі, перемігши Брентфорд (2:0), і тепер чекає на захоплюючу зустріч з командою Едді Хау, яка драматично обіграла Фулгем (2:1).

Челсі на шляху до півфіналу виявився сильнішим за Кардіфф (3:1).

Півфінали Кубка англійської ліги складатимуться з двох матчів, які будуть зіграні 12 січня та 2 лютого 2026 року.