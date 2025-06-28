Сергій Стаднюк

У контрольному матчі в рамках літніх зборів львівський Рух зіграв унічию з Агробізнесом.

Це також була перша гра після повернення Івана Федика на посаду головного тренера львівського клубу. У першому таймі Руніч, Слюбик і Притула мали шанси відзначитись, але реалізувати моменти не вдалося. Представник Першої ліги відповідав стандартами, однак без загрози воротам.

На старті другої половини Притула відкрив рахунок після активного пресингу Руніча, але незабаром гості зрівняли силами Кузьмина, що перебуває на перегляді. До фінального свистка Рух мав ігрову перевагу, однак знову вийти вперед не зумів.

Наступний спаринг львів’яни проведуть 5 липня проти тернопільської Ниви.

Контрольний матч

Рух – Агробізнес 1:1

Голи: Притула, 53 – Кузьмин, 63

Рух: Воробйов, Лях, Левицький (Товарницький, 46), Роман (Калінець, 82), Підгурський (Бойко, 64), гравець на перегляді (Квас, 46), Притула (Мужиловський, 73), Касарда (гравець на перегляді, 83), Кітела, Руніч (Панченко, 81)

Раніше основний гравець Руху перебрався до ЛНЗ.