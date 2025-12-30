Сергій Разумовський

Президента Барселони Жоана Лапорту, віцепрезидента клубу Рафаеля Юсте, а також колишніх директорів Хав’єра Сала-і-Мартіна та Жоана Олівера викликали до суду у межах кримінального провадження щодо ймовірного шахрайства. Про це інформує іспанське видання AS.

Як зазначається, суд узяв до розгляду заяву інвесторки, яка стверджує, що зазнала фінансових втрат після вкладень у компанії Core Store (Іспанія) та CSSB Limited (Гонконг), пов’язані з вищезгаданими особами. Усі фігуранти мають з’явитися до суду в статусі підозрюваних.

За матеріалами справи, у 2016 році заявниця інвестувала 50 тисяч євро в Core Store. Проект, за її словами, передбачав розвиток і просування футбольного клубу Реус Депортіу – з перспективою підняти його з четвертого дивізіону Іспанії до другого. Крім того, ще 54 тисячі євро вона вклала в CSSB Limited, яка нібито планувала запустити в Китаї футбольну академію за моделлю Ла Масії.

Повідомляється, що інвесторам обіцяли не лише фінансову вигоду, а й посилення ділової репутації та визнання у спортивному й бізнес-середовищі. Втім, із загальних 104 тисяч євро жінці, за її твердженням, вдалося повернути лише 12 500 євро. Причому після неодноразових звернень у серпні 2024 року на тлі порушення умов контрактів.

За даними видання, це вже третій позов, який пов’язують із діяльністю Лапорти в згаданих структурах. Уточнюється, що Лапорта та Олівер фігурували як керівники Core Store, а сам Олівер також працював генеральним директором Реус Депортіу до ліквідації клубу.

