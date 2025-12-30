Головний тренер Жирони Мічел оцінив імовірність переходу голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена на правах оренди. Його слова наводить журналіст Жерар Морено.

Я б дуже хотів, щоб тер Штеген грав у нашій команді! Він найкращий воротар. Кожен клуб хоче, щоб Марк грав у їхній команді

У поточному сезоні 33-річний німець провів лише один матч – у 3 раунді Кубка Іспанії, де Барселона зіграла проти Гвадалахари, і тер Штеген зберіг свої ворота «сухими».

Жирона має 15 очок у турнірній таблиці Ла Ліги та залишається у зоні вильоту.