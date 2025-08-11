Павло Василенко

Захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний стане гравцем французького ПСЖ.

Перше фото Забарного у столиці Франції було зроблено у неділю, через кілька годин після того, як український захисник отримав зелене світло від Борнмута та попрощався з товаришами по команді.

Сьогодні Забарний пройде медичне обстеження найближчими годинами, перш ніж підписати п'ятирічний контракт з ПСЖ. Угода, укладена після кількох тижнів переговорів, становить 66 мільйонів євро, включаючи 3 мільйони євро бонусів.

Transfermarkt оцінює центрального захисника в 40 мільйонів євро.