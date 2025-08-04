Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу 3 кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Ми провели дуже складний матч у Рівному, але ми досягли свого, здобули перемогу. Відновлення йде згідно з планом, адже у нас є хороші лікарі, масажисти. Все буде нормально.

Настрій, звичайно, бойовий. Хочемо показати завтра хорошу гру. Хочеться звернутись до вболівальників, які були на попередньому матчі, подякувати їм за підтримку. Сподіваюся, що завтра також буде чимало вболівальників на трибунах, які нас підтримуватимуть, - розповів Шовковський.