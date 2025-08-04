Динамо» дізналося потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів
У Ньоні пройшло жеребкування
33 хвилини тому
Фото - ФК Динамо
УЄФА провів жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського Динамо залежно від результату матчу проти кіпрського Пафоса.
У разі успіху в протистоянні з Пафосом підопічні Олексаднра шовковського зустрінуться з переможцем пари Лех (Польща) – Црвена Звєзда (Сербія).
Перші матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.
У разі невдачі в протистоянні з Пафосом біло-сині потраплять безпосередньо до основного етапу Ліги Європи.
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