Шовковський повідомив, хто не допоможе Динамо в Лізі чемпіонів
Кілька гравців залишаються в лазареті
10 хвилин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив кадрову ситуацію в таборі чемпіона України в першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса. Його слова наводить офіційний сайт клубу.
На сьогоднішній день ми можемо розраховувати майже на всіх гравців, за виключенням Торреса і Рубчинського. Всі інші готуються до гри. Хто у якому стані – будемо вирішувати безпосередньо у день гри. У нас ще є доба. Був непростий матч у Рівному. Але завдання, які стоять перед клубом, завжди максимальні, - сказав Шовковський.
5 серпня Динамо проведе домашній перший матч проти Пафосу у рамках третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Початок – о 21:00 за Києвом.
Динамо дізналося потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.