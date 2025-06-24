Футболісти київського Динамо провели перше тренування перед початком нового сезону, повідомляє ТаТоТаке.

У заняттях взяли участь форвард Владислав Супряга та півзахисник Олександр Яцик, які повернулися до клубу після завершення орендної угоди із Зорею. Гравці молодіжної збірної України отримали додатковий час на відпочинок, за винятком Володимира Бражка та Максима Брагару, які займалися за індивідуальною програмою.

Що стосується Антона Царенка, який виступав минулого сезону за польську Лехію, то він, ймовірно, продовжить кар'єру в Екстраклясі. 30 червня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Австрії, який триватиме до 19 липня.

За підсумками сезону 2024/25 Динамо набрало 70 очок та стало чемпіоном України. Наступного сезону саме кияни будуть єдиними представниками УПЛ у Лізі чемпіонів.

Раніше Динамо повідомило про відхід Лучкевича.