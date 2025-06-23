Павло Василенко

Правий захисник Динамо Валерій Лучкевич покинув київський клуб на правах вільного агента після завершення дії контракту.

Лучкевич був на контракті з Динамо з початку березня 2025 року, перейшовши вільним агентом з іншого клубу української Прем'єр-ліги – Колоса (Ковалівка). Клуб в офіційній заяві пресслужби подякував гравцю за час в команді і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

29-річний Лучкевич провів у складі Динамо три офіційні матчі. Він зіграв загалом 11 хвилин у двох поєдинках чемпіонату проти київських Лівого Берега (2:0) і Оболоні (3:0), а також провів 79 хвилин у переможному для команди Олександра Шовковського півфіналі Кубка України проти Буковини з Чернівців (4:1).

В якості гравця киян Лучкевич став чемпіоном України і фіналістом Кубка минулого сезону.