Шовковський визнав трансфер Бленуце до Динамо помилкою
На рахунку форвард скандал із соцмережами, гол і автогол за весь сезон
20 хвилин томуПідписатися в
Колишній головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився щодо трансферу румунського нападника Владіслава Бленуце, який перейшов до київського клубу влітку минулого року.
Я нічого не хочу казати на сьогоднішній день. Це була помилка, скоріше за все. А можливо – не була. Але він прийшов вже після [початку] сезону. Він не прийшов з нами підготовку. Він не розумів моменти організаційні, які є в команді.
При тому, ще період адаптації теж має бути... Пономаренко з нами тренувався вже близько року. Я вже точно не пам’ятаю, плюс-мінус. Він – тільки прийшов. Не кожен трансфер може бути вдалим, відверто кажучи. Ми бачили якості. Але він грав в команді, яка більше грала другим номером.
TikTok Бленуце? Я пам’ятаю ці моменти. І потім ми зробили акцент на те, що маємо більш досконало вивчати соцмережі не тільки його, а і його близького оточення. Тому що так, дійсно, це був такий момент. Але при тому при всьому, якщо детально подивитися, про що і як було сказано, там можна багато поставити питань, чи правильно його...
В тренувальному процесі він був кращим [за Пономаренка]. Герреро? Теж. Герреро десь разом з Пономаренком.
Нагадаємо, після трансферу виник справжній скандал навколо соцмереж Бленуце. Раніше стало відомо, що футболіст робив репости у TikTok, зокрема з промовами російського пропагандиста владіміра соловйова, а також відео із саундтреком серіалу «Бригада».
Ця інформація викликала різку реакцію серед уболівальників Динамо. Однак після хвилі критики Бленуце передав свою першу зарплатню в Динамо на потреби Збройних сил України.
Київський клуб придбав 24-річного румунського форварда у ФКУ Крайова за 2 мільйони євро. У складі Динамо Бленуце провів 11 матчів, у яких забив один гол і відзначився одним автоголом.
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