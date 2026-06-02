Колишній головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився щодо трансферу румунського нападника Владіслава Бленуце, який перейшов до київського клубу влітку минулого року.

Я нічого не хочу казати на сьогоднішній день. Це була помилка, скоріше за все. А можливо – не була. Але він прийшов вже після [початку] сезону. Він не прийшов з нами підготовку. Він не розумів моменти організаційні, які є в команді.

При тому, ще період адаптації теж має бути... Пономаренко з нами тренувався вже близько року. Я вже точно не пам’ятаю, плюс-мінус. Він – тільки прийшов. Не кожен трансфер може бути вдалим, відверто кажучи. Ми бачили якості. Але він грав в команді, яка більше грала другим номером.

TikTok Бленуце? Я пам’ятаю ці моменти. І потім ми зробили акцент на те, що маємо більш досконало вивчати соцмережі не тільки його, а і його близького оточення. Тому що так, дійсно, це був такий момент. Але при тому при всьому, якщо детально подивитися, про що і як було сказано, там можна багато поставити питань, чи правильно його...

В тренувальному процесі він був кращим [за Пономаренка]. Герреро? Теж. Герреро десь разом з Пономаренком.