Павло Василенко

Англійська поліція продемонструвала принциповість і жодних поблажок до футбольних зірок: півзахисник лондонського Арсенала та збірної Англії Деклан Райс позбавлений водійських прав на шість місяців. Причиною стали два серйозні порушення швидкісного режиму, зафіксовані протягом одного тижня – і що особливо показово, на тій самій ділянці дороги.

Згідно з матеріалами справи, Райса вперше зупинили за рух зі швидкістю 59 км/год у зоні, де дозволено лише 48 км/год. Уже за кілька днів футболіст знову порушив правила на цій самій трасі, цього разу розігнавшись до 79 км/год при обмеженні 64 км/год. Обидва епізоди були зафіксовані автоматичними камерами контролю швидкості.

Магістратський суд Кроулі ухвалив рішення застосувати до гравця стандартну процедуру покарання за накопичення штрафних балів. У підсумку їхня загальна кількість досягла 15, що автоматично тягне за собою шестимісячну заборону на керування транспортними засобами.

Сам Деклан Райс на судове засідання не з’явився, однак це не вплинуло на суворість вироку. Окрім тимчасової втрати водійського посвідчення, футболіст зобов’язаний сплатити 2185 фунтів стерлінгів у вигляді штрафів та судових витрат.

Цей випадок став черговим нагадуванням, що статус зірки Англійської Прем’єр-ліги не звільняє від відповідальності на дорозі, а британська система правопорядку однаково сувора до всіх – незалежно від імені та контракту.