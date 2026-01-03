Сергій Разумовський

У 20-му турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал на виїзді здобув вольову перемогу над Борнмутом.

Господарі швидко відкрили рахунок: на 10-й хвилині відзначився Еванілсон. Але «каноніри» оперативно відповіли –Габріел відновив паритет.

Після перерви Арсенал дотиснув суперника завдяки Деклану Райсу: півзахисник забив на 54-й і 71-й хвилинах, оформивши дубль та вивівши вже гостей уперед 3:1. Борнмут скоротив відставання голом Крупі, проте врятуватися не зміг – 2:3.

Арсенал набрав 48 очок і на шість балів відірвався від Астон Вілли. Манчестер Сіті (41) має матч у запасі.

АПЛ, 20-й тур

Борнмут – Арсенал 2:3

Голи: Еванілсон, 10, Крупі, 77 – Габріел, 16, Райс, 54, 71

Борнмут: Петрович, Трюффер, Хіменес, Сенесі, Гілл, Скотт (Крупі 74), Таверньє, Брукс (Адлі 67), Семеніо, Клюйверт (Кук 74), Еванілсон (Унал 74)

Арсенал: Рая, Інкап'є, Тімбер, Магальяес, Саліба, Райс, Субіменді, Едеґор (Меріно 80), Мартінеллі (Троссард 67), Дьокереш (Жезус 66), Мадуеке (Сака 67)

Попередження: Семеніо, Крупі, Адлі – Субіменді

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Борнмут – Арсенал.