Головний тренер Буковини Сергій Шищенко в ефірі програми «ТаТоТаке» назвав причину, з якою прийняв рішення залишити Оболоні по завершенні минулого сезону.

В мене залишалось ще два роки контракту. Звісно, клуб не хотів, щоб я йшов, бо ми всі разом продемонстрували таку роботу і все було з їх боку зроблено, щоб команда в комфортних умовах готувалась і не було якихось проблем – ні в фінансовому плані, ні в тренувальному процесі.

Вони не хотіли, щоб я йшов, але я розумів, що хочу піти, бо я хотів розвиватись. Ми почали спілкуватись про продовження контрактів з гравцями Оболоні одразу після завершення сезону і хлопці просили підвищені умови. Ми хотіли, щоб була зустріч з президентом клубу, щоб обговорити ці умови. Президент не зовсім був готовий платити те, що хочуть хлопці.

Я розумів, що ми можемо втратити гравців, які були в команді – і Карася, і Грушу, і Суханова, і Черненка, і Мединського – дуже багато, чоловік 10, в яких завершувались контракти. Напевно, я зрозумів, що клуб не буде розвиватись так, як розвивалась Олександрія чи зараз Буковина.