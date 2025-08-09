Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 9 серпня, у другому турі української Першої ліги.

Чернігів у рідних стінах поступився Вікторії. Господарі швидко відкрили рахунок завдяки голу Порохні на 9-й хвилині, але вже у середині першого тайму гості відповіли двома влучними ударами Євпака та Книша, які й забезпечили вольову перемогу.

Буковина та Агробізнес зіграли в безгольову нічию. Обидві команди створили кілька моментів, але бракувало точності у завершальній фазі атак, тож матч завершився без забитих м’ячів. Це вже друга нічия для одного з фаворитів сезону.

Лівий берег на своєму полі здобув вольову перемогу над Пробоєм. Гості вийшли вперед після голу Палагнюка у першому таймі. Однак після перерви господарі повністю переломили хід гри: Гунічев зрівняв рахунок, Сідней вивів команду вперед, а Криворучко закріпив переможний результат.

Лівий берег набрав три очки й вийшов до зони перехідних матчів. Однак у Чорноморця (3) та Інгульця (1) є по матчу в запасі.

Перша ліга, другий тур

Чернігів – Вікторія 1:2

Голи: Порохня, 9 – Євпак, 22, Книш, 24

Буковина – Агробізнес 0:0

Лівий берег – Пробій 3:1

Голи: Гунічев, 63, Сідней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23

Напередодні другий тур Першої ліги розпочала Ворскла, що розгромила ЮКСА (3:0).