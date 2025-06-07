Шищенко попрощався з Оболонню
Наставник залишив команду в УПЛ
близько 12 годин тому
Сергій Шищенко / Фото - ФК Оболонь
Екснаставник Оболоні Сергій Шищенко попрощався з командою після того, як столична команда повідомила про відхід тренера.
Дякую команда за наші спільні злети і падіння! Дякую, що вірили в мене і довіряли, як і я вам. Дякую за емоції! Я бажаю вам тільки успіху, тільки перемог!, - написав Шищенко в Instagram.
Шищенко очолив Оболонь 5 вересня 2024 року. За період його роботи на чолі біло-зелених було проведено 25 офіційних матчів, у яких Оболонь здобула 8 перемог, 7 нічиїх і зазнала 10 поразок.
Президент Оболоні Слободян пояснив, чому Шищенко залишив клуб.