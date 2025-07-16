Сікан може змінити клуб, але продовжить виступати в Туреччині
Нападник привертає увагу Газіантепа
2 днi тому
Данило Сікан/фото: Трабзонспор
Український форвард Трабзонспора Данило Сікан опинився у сфері інтересів турецького клубу Газіантеп, повідомляє видання Referans.
За даними джерела, керівництво Газіантепу готується найближчим часом направити офіційну пропозицію щодо 24-річного нападника збірної України.
Минулого сезону Сікан провів 37 матчів за клуб, відзначившись 7 голами та 3 результативними передачами. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість футболіста складає 6 мільйонів євро.
Нагадаємо, взимку 2025 року Сікан змінив донецький Шахтар на Трабзонспор.
Раніше повідомлялося, що Трабзонспор відмовив клубу з Ліги чемпіонів щодо трансферу Сікана.