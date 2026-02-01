Сікан не врятував Андерлехт від поразки у матчі чемпіонату Бельгії
Українець вийшов у стартовому складі
близько 1 години тому
Фото - ФК Андерлехт
Андерлехт на виїзді програв Стандарду з рахунком 0:2 в матчі 23-го туру чемпіонату Бельгії.
Вже на 29-й хвилині Ібрагім Карамоко вивів господарів вперед, а на старті другої половини гри (48 хвилина) Рафікі Саїд подвоїв перевагу Стандарда.
Український форвард Данило Сікан вийшов у стартовому складі Андерлехта. Нападник відіграв 68 хвилин, після чого був замінений на Міхайла Цветковича.
Команда українця посідає четверте місце в чемпіонаті Бельгії, маючи 36 очок.
Чемпіонат Бельгії, 23-й тур
Стандард – Андерлехт – 2:0
Голи: Карамоко, 29, Саїд, 48.