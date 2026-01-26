Нападник Андерлехта Данило Сікан висловився про дебют за нову команду, який припав на поєдинок 22 туру Про-ліги проти Дендера (0:0). Його слова наводить Voetbalkrant.

Я не сказав би, що мав великі шанси, але можу забивати в таких моментах, хоча це було складно. Перший тайм був невдалим, у другому стало краще, але забити не вдалося. Треба забути про це та рухатися далі.

Трохи здивований, що я одразу вийшов у старті, бо я щойно приїхав. Сподіваюся показати себе у матчах і забивати голи. Моя мета - багато перемагати, я командний гравець, але прагну забивати. Це великий клуб. Ми грали погано, тому освистування є нормальним. Я розумію, - розповів Сікан.