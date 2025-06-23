Головний тренер Інгульця Василь Кобін поділився думками щодо звинувачень Футбольної асоціації Англії на адресу вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика у порушенні антидопінгових правил після позитивної проби B.

Таке рішення – дуже сильний удар для Михайла зокрема і максимально неприємна ситуація для всього українського футболу загалом. Мудрик – один з провідних гравців нашої збірної, а тут таке. Поганенька історія.

Щодо самого Михайла, чи до снаги буде йому виборсатися з цієї ситуації - то все буде залежати виключно від його характеру. Я вірю, що йому буде під силу повернутися у великий футбол, якщо його все ж відсторонять. Звісно, буде дуже важко, але навіть чотири роки дискваліфікації – не вирок для Мудрика. Йому ж всього 24 роки.

Найголовніше для Мудрика – не опускати руки. Йому потрібно не просто тренуватися, а саме продовжувати грати, але на якому рівні? Чи захоче Михайло виступати в аматорах чи медіалізі? Не знаю, – заявив Кобін в інтерв’ю «Українському футболу».