Кінець кар'єри Мудрика? Відомий тренер дав прогноз на випадок 4-річної дискваліфікації
Допінг-проба B українця дала позитивний результат. Йому загрожує максимальний термін
11 хвилин тому
Головний тренер Інгульця Василь Кобін поділився думками щодо звинувачень Футбольної асоціації Англії на адресу вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика у порушенні антидопінгових правил після позитивної проби B.
Таке рішення – дуже сильний удар для Михайла зокрема і максимально неприємна ситуація для всього українського футболу загалом. Мудрик – один з провідних гравців нашої збірної, а тут таке. Поганенька історія.
Щодо самого Михайла, чи до снаги буде йому виборсатися з цієї ситуації - то все буде залежати виключно від його характеру. Я вірю, що йому буде під силу повернутися у великий футбол, якщо його все ж відсторонять. Звісно, буде дуже важко, але навіть чотири роки дискваліфікації – не вирок для Мудрика. Йому ж всього 24 роки.
Найголовніше для Мудрика – не опускати руки. Йому потрібно не просто тренуватися, а саме продовжувати грати, але на якому рівні? Чи захоче Михайло виступати в аматорах чи медіалізі? Не знаю, – заявив Кобін в інтерв’ю «Українському футболу».
Раніше спортивний лікар розповів, скільки років бану отримає Мудрик через допінг-скандал.