Сергій Разумовський

Український нападник Андерлехта Данило Сікан відзначився забитим м’ячем у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти Кайрата. Бельгійська команда вдруге впевнено перемогла представника Казахстану та оформила вихід до основного етапу турніру.

Андерлехт проводив домашню зустріч після перемоги з рахунком 3:0 у першому матчі. Господарі й у повторному поєдинку діяли впевнено, контролювали перебіг гри та ще до фінального свистка зуміли тричі вразити ворота суперника.

Сікан подвоїв перевагу бельгійського клубу після перерви. Для українського форварда цей гол став уже п’ятим у поточному сезоні. Усі свої результативні удари нападник забив саме в Лізі Європи, що робить його одним із найпомітніших гравців Андерлехта в єврокубковій кампанії.

🇧🇪 Данило Сікан знову забиває за Андерлехт



4 гол в 5 матчах кваліфікації Ліги Європи.



Українського нападника замінили одразу після голу. Також встиг заробити на собі пенальті в першому таймі та жовту картку за три хвилини до голу. #MaincastSport pic.twitter.com/23gRIm5bK8 — Maincast Sport (@maincast_sport) August 27, 2026

Загалом у сезоні-2026/27 Сікан провів за Андерлехт вісім матчів. Українець поступово закріплюється в атакувальній лінії команди та регулярно приносить користь у міжнародних зустрічах. Його результативність допомогла бельгійцям без особливих труднощів подолати останній кваліфікаційний бар’єр.

У першому таймі Андерлехт вийшов уперед завдяки реалізованому пенальті. Вже після перерви Сікан збільшив перевагу господарів, а згодом Б’янкон встановив остаточний рахунок матчу – 3:0.

За сумою двох поєдинків Андерлехт переміг Кайрат із загальним рахунком 6:0. Бельгійський клуб не залишив супернику шансів і впевнено пробився до основного етапу Ліги Європи. Для Сікана це стане можливістю продовжити виступи на міжнародній арені та перевірити себе в матчах проти сильних європейських команд.

Кваліфікація Ліги Європи. Раунд плейоф, матч-відповідь

Андерлехт – Кайрат 3:0 (3:0 – перший матч)

Голи: Цветкович, 45+2 (пен.), Сікан, 53, Б'янкон, 71