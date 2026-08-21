Тренер Бенфіки оцінив виступ Судакова у переможному матчі Бенфіки в Лізі Європи
Українця замінили в кінці гри
Головний тренер лісабонської Бенфіки Марку Сілва проаналізував гру українського півзахисника Георгія Судакова після матчу Ліги Європи проти данського Орхуса (3:1).
«Судаков – це гравець центру, який розташовується у найвищій позиції. Коли ми створюємо такий атакувальний вал, як сьогодні, я розумію претензії до цифр. Він і сам чудово знає, що повинен більше забивати і віддавати. Це також його прямий обов'язок, і тут мені важко з вами не погодитися.
Проте, я вважаю, що він провів позитивний матч. Не хочеться зациклюватися на одній персоналії й постійно виокремлювати когось. Я знаю, скільки розмов точиться довкола Судакова. Але в нашій команді ні в кого немає «заброньованого» місця у старті, такого взагалі не існує.
Георгій має специфічний набір якостей, і на роль третього хавбека під наші вимоги в обоймі не так багато гравців зі схожим профайлом. Звісно, йому потрібна впевненість... Усе вирішують виступи та самовіддача як у тренуваннях, так і в матчах. Але конкретно сьогодні я вважаю його перформанс якісним», – цитує Сілву клубна пресслужба.
Судаков за весь час провів у складі Бенфіки 43 поєдинки, забивши чотири голи та оформивши шість асистів.
Контракт Георгія з португальським клубом чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість 23-річного хавбека у 25 млн євро.