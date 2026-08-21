Головний тренер лісабонської Бенфіки Марку Сілва проаналізував гру українського півзахисника Георгія Судакова після матчу Ліги Європи проти данського Орхуса (3:1).

«Судаков – це гравець центру, який розташовується у найвищій позиції. Коли ми створюємо такий атакувальний вал, як сьогодні, я розумію претензії до цифр. Він і сам чудово знає, що повинен більше забивати і віддавати. Це також його прямий обов'язок, і тут мені важко з вами не погодитися.

Проте, я вважаю, що він провів позитивний матч. Не хочеться зациклюватися на одній персоналії й постійно виокремлювати когось. Я знаю, скільки розмов точиться довкола Судакова. Але в нашій команді ні в кого немає «заброньованого» місця у старті, такого взагалі не існує.

Георгій має специфічний набір якостей, і на роль третього хавбека під наші вимоги в обоймі не так багато гравців зі схожим профайлом. Звісно, йому потрібна впевненість... Усе вирішують виступи та самовіддача як у тренуваннях, так і в матчах. Але конкретно сьогодні я вважаю його перформанс якісним», – цитує Сілву клубна пресслужба.