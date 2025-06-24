Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан поділився історією про те, як у 2019 році його перехід із Карпат до німецького Хоффенхайма так і не відбувся.

«У мене були пропозиції з інших команд. На той час, можливо, я найбільше хотів в Німеччину поїхати, коли переходив в Шахтар. Тоді не домовились клуби. Я дуже сильно плакав з цього приводу, що не вийшло.

Смалійчук на той момент був, і не домовились. Я приїхав як на перегляд, і там було дуже багато тестових кімнат. Там був такий куб, і де загоряється зеленим, туди ти маєш віддати передачу. Там для розвитку молодого футболіста було все що хочеш», – сказав Сікан в ефірі «Циганик Live».