Іспанське видання Marca звернуло увагу на деталь, яка не залишилася непоміченою після звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера мадридського Реала. За підрахунками журналістів, щонайменше семеро футболістів команди не опублікували жодних прощальних повідомлень у соціальних мережах.

Зазначається, що ніяк не відреагували на зміну наставника Вінісіус Жуніор, Едер Мілітао, Трент Александер-Арнольд, Менді, Джуд Беллінгем, Браїм Діас і Франко Мастантуоно. У контексті сучасних футбольних традицій, де публічні подяки тренерам стали звичним явищем, така мовчанка викликала додаткову увагу.

Водночас Кіліан Мбаппе та ще кілька гравців Реала не лише відреагували на відхід Алонсо, а й висловили слова вдячності та жалю з приводу завершення співпраці зі спеціалістом.

Як уточнює Marca, можливе виправдання з усієї цієї групи є лише у Браїма Діаса. Футболіст наразі повністю зосереджений на виступах за збірну Марокко на домашньому Кубку Африки, який має для національної команди особливе значення. У фіналі турніру марокканці зіграють проти Сенегалу 18 січня.