Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне назвав рецепт успіху своєї команди у матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ (3:2). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми гнули свою лінію та високо пресингували, нехай навіть граючи на виїзді. Ми пресингували навіть у ті моменти, коли м'яч був у їхнього воротаря.

Матч триває 90 хвилин і не думаю, що є команди, які можуть домінувати всі 90 хвилин. Є моменти коли ініціативу забирає твій суперник. Тим більше, що це Ліга чемпіонів.

Моя команда ні на мить не переставала дотримуватися нашого плану на гру. Ні на мить не знижували тиск на суперника. Я дуже радий, що після рахунка 0:1 ми повели 3:1. Потім стало 3:2. У результаті рахунок міг стати як 3:3, так і 4:2 на нашу користь. До речі, адже ПСВ не програвав аж з вересня.