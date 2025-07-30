СК Полтава змінив тренера за 3 дні до старту УПЛ
Дебютант УПЛ пішов на неочікуваний крок
41 хвилину тому
Павло Матвійченко / Фото - СК Полтава
СК Полтава оголосив, що в новому сезоні посаду головного тренера обійматиме Павло Матвійченко, повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий наставник містян тимчасово змінить на цій посаді Володимира Сисенка, допоки останній здобуватиме тренерську ліцензію УЄФА категорії PRO.
Сам Володимир Сисенко продовжить займатися тренувальним процесом тимчасово на посаді тренера..
СК Полтава за підсумками сезону Першої ліги фінішував другим, маючи у своєму активі 42 бали.
Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.
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