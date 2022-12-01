Скалоні не став недооцінювати сенсаційну Австралію перед 1/8 фіналу ЧС

Ліонель Скалоні / Фото - Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні підбив підсумки матчу заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Польщі (2:0). Слова фахівця передає прес-служба Аргентинської асоціації футболу.

Гравці провели дуже гарну та змістовну гру. Іноді який завжди виходить, але продовження пошуку правильних рішень пізніше виправдовує себе.

Усі зустрічі на чемпіонаті світу складні. Ніхто не сподівався, що Саудівська Аравія обіграє нас. Сучасний футбол – це матч за матчем. Навіть граючи добре, ти можеш зазнати поразки. Кожен, хто вважає, що з Австралією буде легко – помиляється.