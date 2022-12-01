Легкий шлях для Мессі? Відомі потенційні суперники Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2022
Скалоні не став недооцінювати сенсаційну Австралію перед 1/8 фіналу ЧС
Команда обіграла півфіналіста Євро-2020 та вийшла до плей-офф
01 грудня 11:27
Ліонель Скалоні / Фото - Getty Images
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні підбив підсумки матчу заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Польщі (2:0). Слова фахівця передає прес-служба Аргентинської асоціації футболу.
Ми задоволені, як зіграли проти Польщі, то був непростий матч. Потрібно було грати та перемагати команду, якій було достатньо нічиєї. Це був дуже важкий матч, але ми зіграли добре.
Гравці провели дуже гарну та змістовну гру. Іноді який завжди виходить, але продовження пошуку правильних рішень пізніше виправдовує себе.
Усі зустрічі на чемпіонаті світу складні. Ніхто не сподівався, що Саудівська Аравія обіграє нас. Сучасний футбол – це матч за матчем. Навіть граючи добре, ти можеш зазнати поразки. Кожен, хто вважає, що з Австралією буде легко – помиляється.
Раніше стала відомою сітка збірної Аргентини у плей-офф чемпіонату світу-2022.
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