Скандал у Туреччині! 149 футбольних суддів відсторонили через ставки – масштаби приголомшують
У Туреччині великий скандал з арбітрами
близько 3 годин тому
Федерація футболу Туреччини (TFF) відсторонила 149 арбітрів і їхніх асистентів після масштабного розслідування щодо участі суддів у ставках та можливих договірних матчах.
Дисциплінарний комітет уже наклав покарання строком від 8 до 12 місяців, а ще троє арбітрів залишаються під слідством.
Повний список відсторонених оприлюднено на офіційному сайті TFF.
Президент федерації Ібрагім Хаджіосманоглу розповів шокуючі деталі: серед 571 активного судді виявили 371, які мали облікові записи у букмекерських компаніях.
Із них 152 регулярно робили ставки – навіть на футбольні матчі.
«Турецький футбол переживає моральну кризу. Проблема – у відсутності етики та совісті. Ми підвищували суддям зарплати два роки поспіль, і все одно маємо це», – заявив Хаджіосманоглу.
За його словами, масштаби порушень вражають: один суддя зробив 18 227 ставок, а ще 42 перевищили позначку в тисячу.
І навіть ті, хто мав лише одну зареєстровану ставку, потрапили під суворі санкції.
