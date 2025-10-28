Суддівський скандал у Туреччині: 371 арбітр мав акаунти для ставок, один зробив понад 18 000
Турецький футбол сколихнув новий гучний скандал
29 хвилин тому
Федерація футболу Туреччини (TFF) розпочала масштабне розслідування після виявлення 371 судді, які мали облікові записи на букмекерських платформах.
Як повідомив президент асоціації Ібрагім Хаджіосманоглу, 152 із них активно робили ставки, а семеро – працювали навіть на рівні Суперліги, тобто судили матчі найвищого дивізіону країни.
Один із арбітрів, за даними TFF, оформив понад 18 000 ставок, а ще 42 судді – більше тисячі кожен.
Порушення, за словами чиновників, тривали понад п’ять років.
«Ми наводимо лад у турецькому футболі. Жоден порушник не уникне покарання», – заявив Хаджіосманоглу.
TFF уже готує дисциплінарні провадження. Найсуворіше покарання за правилами федерації – річна заборона на будь-яку футбольну діяльність.
Загалом, із 571 судді, які працюють у професійних лігах Туреччини, понад дві третини виявилися зареєстрованими у букмекерських системах – безпрецедентна цифра навіть за мірками турецького футболу.
