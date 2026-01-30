Павло Василенко

Стали відомі подробиці, чому ім’я Раяна Гіггза, однієї з головних легенд англійського футболу, так і не з’явилося у Залі слави Прем’єр-ліги. Як повідомляють британські ЗМІ, керівництво АПЛ таємно викреслило валлійця з першого списку членів через гучні звинувачення у домашньому насильстві.

За інформацією The Telegraph, Гіггз мав стати одним із перших трьох гравців, яких планували вшанувати у 2021 році разом з Аланом Ширером та Тьєррі Анрі. Саме ця трійка повинна була очолити інавгураційний список Зали слави. Однак за зачиненими дверима плани різко змінилися.

Після арешту Гіггза у листопаді 2020 року за підозрою в нападі на колишню партнерку Кейт Гревілл та її сестру, керівництво Прем’єр-ліги ухвалило рішення прибрати його ім’я з усіх маркетингових матеріалів. Ліга побоювалася, що включення футболіста в цей період може обернутися серйозним репутаційним ударом і PR-катастрофою.

Попри те, що у 2023 році Гіггза виправдали за всіма звинуваченнями, його так і не повернули до списку кандидатів. Найуспішніший гравець в історії Прем’єр-ліги, який 13 разів вигравав чемпіонат Англії, залишився поза Залою слави.

У результаті, на офіційній церемонії засновниками стали лише Ширер і Анрі, а в наступних голосуваннях уболівальники вшановували інших легенд Манчестер Юнайтед – Кантона, Кіна та Бекхема, але без Гіггза.