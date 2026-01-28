Павло Василенко

Манчестер Юнайтед готується до нетрадиційного кроку в передсезонній підготовці – такого в клубі не робили майже три десятиліття. Англійський гранд планує повернутися до Скандинавії для серії товариських матчів, і це рішення безпосередньо пов’язане з незвичним календарем чемпіонату світу 2026 року.

Як повідомляє The Sun, «червоні дияволи» розглядають проведення контрольних поєдинків у Гельсінкі та Гетеборзі. Ці матчі можуть стати першими для команди під керівництвом нового головного тренера. Хоча переговори ще тривають, у клубі вже узгоджують деталі того, що джерела називають «нетрадиційним туром».

Ключовим фактором стала підготовка до чемпіонату світу, який цього літа прийматимуть США, Канада та Мексика. Фінал турніру запланований на 19 липня – найпізнішу дату з 1966 року. Такий графік серйозно впливає на міжсезонні плани європейських клубів, зокрема й 20-разового чемпіона Англії.

Останні три роки Манчестер Юнайтед проводив передсезонні тури в США, однак четверта поспіль поїздка до країни-господаря мундіалю була визнана недоцільною. Альтернативою стала Скандинавія – регіон із надзвичайно потужною фан-базою клубу за межами Британії та Ірландії.

Історія також додає символізму. Востаннє Манчестер Юнайтед грав у Гельсінкі ще в 1965 році в Кубку європейських чемпіонів, а Гетеборг асоціюється з болючим вильотом із турніру в 1994-му. Повноцінний же тур Скандинавією востаннє відбувався у 1998 році – сезоні, що завершився для команди сера Алекса Фергюсона історичним треблом.